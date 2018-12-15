УПЦ МП відреагувала на участь своїх ієрархів в Об'єднавчому соборі

В УПЦ МП заговорили про "розкол".

В Українській православній церкві Московського патріархату прокоментували участь своїх ієрархів в Об'єднавчому соборі 15 грудня.

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Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) сказав, що учасники собору "більше не мають стосунку" до церкви МП. Відтак жодні санкції щодо них застосувати не можуть, передає "Громадське".

«Якби вони були в УПЦ, то на них могли б розповсюджуватись якісь дії», — сказав Климент.

За його словами, «вони створюють нову церкву і туди переходять».

«Ми лише констатуватимемо, що вони перейшли в розкол, і повідомимо помісні церкви, що в диптиху канонічних єпископів України вони більше не значаться», — сказав Климент.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Об'єднавчому церковному соборі, де проголосили створення автокефальної церкви України, взяли участь два архієреї УПЦ Московського патріархату: Митрополит Вінницький і Барський Симеон, а також митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр.