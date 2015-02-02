Син Пшонки переписав на донецького юриста трикімнатну квартиру в центрі Києва (документ)

Про це свідчить витяг із Держреєстру речових прав на нерухоме майно, повідомляють Наші гроші.

Трикімнатну квартиру №123 загальною площею 158,6 кв.м., що належала Артему Пшонці, було переоформлено на Романа Вікторовича Кутового. Особа з таким ПІБ є уродженцем м.Донецьк, згодом отримав прописку в одному з гуртожитків Києва.

Договір купівлі-продажу посвідчено 12 вересня 2014 р. нотаріусом Могильницькою Ольгою Андріївною. Особа з таким ПІБ є уродженкою Донецька. У Києві Могильницька була прописана в тому ж гуртожитку, що і Кутовий.

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Як свідчить інформація з держреєстру, жодних обтяжень на квартиру не накладалося.

За даними сайтів нерухомості, ціни на квартири в будинку на вул.Володимирській становлять $5-6 тис./м2. Квартира Пшонки може коштувати тепер щонайменше $800 тис.

Віктор Пшонка розповідав в інтерв’ю, що жив у квартирі на Володимирській після переїзду з Донецька до Києва. Також колишній генпрокурор стверджував, що в той самий час він придбав недобудований будинок під Києвом, де проводив ремонт, у який переселився лише у 2011 р. Натомість в квартиру на Володимирській переїхав його син Артем із сім’єю.

Відомо також, що не перебуває під арештом і розкішний маєток Віктора Пшонки в селі Гореничі біля Києва. Цей будинок був зареєстрований на Ірину Плетньову. Вона була акціонеркою ПАТ «Банк Перший», який пов’язували з Пшонкою.

Нагадаємо, що Віктор та Артем Пшонки зникли під час Євромайдану і перебувають у розшуку.

На момент продажу квартири проти Артема Пшонки і його батька в Україні вже було порушено низку кримінальних проваджень. 29 грудня Генпрокуратура оголосила підозри низці високопосадовців часів Януковича. Зокрема, Віктора і Артема Пшонку підозрюють у розкраданні понад 68 млн грн. під час будівництва будівлі Генпрокуратури.