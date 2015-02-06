Ярема заявив, що суди заважають правоохоронним органам боротися з корупцією

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема сказав на засіданні парламенту.

За його словами, незважаючи на розслідування правоохоронцями корупційних дій посадовців, у 2014 році із засуджених 788 корупціонерів лише 35 отримали реальні терміни покарання – тобто лише 4%.

«Всі решта практично вийшли на волю», - зауважив генпрокурор.

Він навів приклад, коли «впродовж 20 днів слідчим суддею Печерського суду не розглядалось клопотання про доступ до телефонних трафіків вищих посадових осіб, причетних до злочинів проти Майдану».

«Зазвичай, такі клопотання повинні розглядатися протягом однієї-двох годин, як це робиться за кордоном», - наголосив Ярема.

Він також нагадав, що прокуратурою було направлено до судів подання стосовно колишнього голови Запорізької ОДА Олександра Пеклушенка та голови Запорізької обласної ради Віктора Межейка, але “судовий розгляд триває близько півроку”.

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Ярема наголосив на необхідності зміни законодавства щодо покарання корупціонерів. Він попросив Верховну Раду якнайшвидше ухвалити зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, щоб “унеможливити звільнення корупціонерів під заставу”.

Ярема підкреслив, що після зміни влади в Україні старими корупційними схемами користуються нові посадовці. Він нагадав, що у 2014 році встановлено причетність до корупційних та економічних злочинів більше посадовців, ніж за попередні роки незалежності держави.

Також Ярема повідомив, що розпочато кримінальні провадження стосовно колишнього міністра оборони та ряду генералів, а також висловлено підозру особі, яка має звання Героя України, за заволодіння державними ресурсами в особливо великих розмірах.