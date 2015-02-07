Порошенко заявляє, що пропозиції Меркель та Олланда щодо України можуть спрацювати

План з врегулювання кризи на сході України, запропонований канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом, може дати результати.

Про це заявив президент України Петро Порошенко після прибуття в Мюнхен для участі у міжнародній конференції з безпеки, передає Радіо Свобода з посиланням на агентство Reuters.

Читайте такожМеркель заявила, що немає гарантій виконання нових домовленостей щодо України

Мова йде про пропозиції, які обговорювалися в п'ятницю в Кремлі на переговорах лідерів Росії, Німеччини та Франції. У четвер Меркель і Олланд обговорили ці ініціативи з Порошенком у Києві.

Раніше повідомлялося, що Росія, Франція та ФРН ведуть підготовку тексту можливого спільного документа про врегулювання кризи в Україні, що передбачає реалізацію мінських домовленостей. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков після зустрічі лідерів Росії, Франції та Німеччини. За його словами, підсумки цієї роботи будуть підведені сьогодні в телефонній розмові у так званому «нормандському форматі».