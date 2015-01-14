Парламентський комітет з протидії корупції готує відставку Яреми

Про це у соцмережі повідомив народний депутат Мустафа Найєм. «Парламентський комітет з питань протидії корупції визнав незадовільною роботу Генеральної прокуратури. Секретаріат комітету вже готує проект постанови про висловлення недовіри і відставку генерального прокурора Віталія Яреми»,- написав він.

Народний депутат Єгор Соболєв додав, що комітет заслухав інформацію Генеральної прокуратури про розслідування економічних злочинів під час президентства Віктора Януковича і терору під час Євромайдану.

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«Реєструємо проект рішення парламенту про відставку Віталія Яреми»,- написав він.

Народний депутат Ігор Луценко повідомив, що дана постанова може бути розглянута в Раді вже в п'ятницю.