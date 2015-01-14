Парламентський комітет з протидії корупції готує відставку Яреми

18:15, 14 січня 2015
Політика
4848 0
оновлено

Парламентський комітет з питань протидії корупції готує проект постанови про відставку генерального прокурора Віталія Яреми.

Комитет по противодействию коррупции готовит отставку Яремы / фото УНИАН

Про це у соцмережі повідомив народний депутат Мустафа Найєм. «Парламентський комітет з питань протидії корупції визнав незадовільною роботу Генеральної прокуратури. Секретаріат комітету вже готує проект постанови про висловлення недовіри і відставку генерального прокурора Віталія Яреми»,- написав він.

Post by Mustafa Nayyem.

Народний депутат Єгор Соболєв додав, що комітет заслухав інформацію Генеральної прокуратури про розслідування економічних злочинів під час президентства Віктора Януковича і терору під час Євромайдану.

Читайте такожПрезидент заявив, що незадоволений роботою ГПУ

«Реєструємо проект рішення парламенту про відставку Віталія Яреми»,- написав він.

Post by Єгор Соболєв.

Народний депутат Ігор Луценко повідомив, що дана постанова може бути розглянута в Раді вже в п'ятницю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter