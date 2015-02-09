За заклики до розвалу України російського пропагандиста Доренка хочуть посадити на три роки

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, встановлено, що в мережі Інтернет поширюється публікація під заголовком «Сергій Доренко: Кращий вихід для України – це розділення», із закликами до зміни державного кордону України та її території.

«Центральная, Южная и Восточная Украина входят в состав России областями без всяких дурацких автономий. Западная Украина идет к такой-то матери, и все счастливы. Чем плоха идея?», – йдеться у публікації.

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Дані дії підпадають під дію ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

На даний час проводяться оперативні заходи щодо встановлення осіб, причетних до розповсюдження даної інформації, і авторства закликів, що мають ознаки злочину. Даний злочин передбачає обмеження волі на строк до трьох років.