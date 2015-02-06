На "кордоні" України та анексованого Криму прикордонники зафіксували російський вертоліт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.

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"Навпроти ділянки Бердянського прикордонного загону зафіксоване ведення повітряної розвідки російським вертольотом Мі-8, який рухався без перетинану адміністративного кордону Херсонщини та Автономної Республіки Крим", - сказав Лисенко.

Нагадаємо, у липні 2014 року УНІАН повідомляв, що Росія використовує окупований Крим як базу для повітряної розвідки.