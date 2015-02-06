На "кордоні" України та анексованого Криму прикордонники зафіксували російський вертоліт
14:06, 06 лютого 2015Війна
591 0
На адміністративному кордоні Херсонської області та окупованого Росією Криму прикордонники зафіксували російський вертоліт Мі-8, який здійснював розвідку місцевості.
Вертоліт здійснював розвідку місцевості / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожРосія активізує бойову авіацію на кордоні з Україною - РНБО
"Навпроти ділянки Бердянського прикордонного загону зафіксоване ведення повітряної розвідки російським вертольотом Мі-8, який рухався без перетинану адміністративного кордону Херсонщини та Автономної Республіки Крим", - сказав Лисенко.
Нагадаємо, у липні 2014 року УНІАН повідомляв, що Росія використовує окупований Крим як базу для повітряної розвідки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter