Литвин заявляє, що коаліція зраділа блокуванню трибуни

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН пропонує на наступному пленарному засіданні Верховної Ради розглянути питання щодо позиції Української держави відносно проголошення незалежності Косово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту.

За словами В.ЛИТВИНА, необхідно заслухати доповідь міністра закордонних справ України, міністра оборони, голови СБУ та керівника Головного управління розвідки з даного питання.

Він зазначив, що у фракції є інформація, яка отримана внаслідок запиту до офіційних структур, що обстановка в Косово є «надзвичайно складна і що існує упереджене ставлення до українських громадян в особі персоналу».

Як наголосив В.ЛИТВИН, «нам потрібно не ховати голову в пісок і визнати, що проголошення незалежності Косово є прецендентом». На його переконання, «це прецедент, який небезпечно вдарить по Україні». «Давайте будемо говорити про проблему Криму, давайте будемо говорити про активізацію так званого політичного русинства і давайте будемо думати, як це відгукнеться для України», - закликав В.ЛИТВИН.

Він заявив, що є упереджене ставлення до українського персоналу в Косово, «а СБУ дає таку інформацію: участь українських миротворців в заходах щодо стабілізації обстановки в регіоні спровокувало погіршення у ставленні до них косівських сербів». Він зазначає, що в інформації йдеться про те, що погіршилось ставлення з боку косівських сербів.

Відтак, В.ЛИТВИН закликає, щоб ВР заслухала інформацію осіб, які займаються даним питанням, і «прийняла державне рішення» щодо ставлення України до проголошення незалежності Косово, щодо нашої участі в тих процесах, що відбуваються на Балканах, зокрема в Косово».

Він висловив переконання, що ВР України прийме рішення, «що нам немає потреби виступати гарматним м’ясом». Як додав В.ЛИТВИН, це має бути «серйозне, зважене рішення ВР України, а поки що в нас говорять емоції».

В.ЛИТВИН також наголосив, що сьогодні коаліція «дуже радо сприйняла» блокування трибуни парламенту, оскільки фракції коаліції не змогли домовитись між собою з приводу голосування щодо імперативного мандату і з приводу природних монополій.