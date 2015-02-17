Міноборони вже склало і передало США список необхідного озброєння – Бірюков

Міністерство оборони вже склало і передало американській стороні список необхідної військової техніки, заявив в ефірі «5 каналу» радник президента України Юрій Бірюков.

Читайте такожКлімкін заявляє, що Україні потрібна «оборонна зброя»

"Переговори ведуться постійно. Переговори ведуться і на рівні міністра оборони України, ми відправили недавно в США уточнений список потреб, обговорювався і перший транш 350 мільйонів доларів на 3 роки, і додатковий можливий мільярд. Американці не говорять категоричне ні, вони кажуть, що зараз не прийняте рішення у Білому домі, але поки воно буде прийматися - давайте опрацюємо. Тому робота ведеться. Мова йде і про бронетехніку, і про озброєння", - заявив Бірюков.

Раніше УНІАН повідомляв, що до Конгресу США внесено законопроект, який дозволить Обамі надати Україні зброю.