Євросоюз вперше офіційно заявив про російських військових в Україні
16:21, 17 лютого 2015Політика
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Європейський Союз порушив власне словесне табу щодоросійських силовиків на Сході України.
REUTERS
Як йдеться в сюжеті ТСН, вперше в офіційному журналі організації заступника міністра оборони Росії Анатолія Антонова додали до санкційного списку з формулюванням "через причетність до розташування російських військових в Україні".
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У Брюсселі підкреслюють, що мова офіційного документу не випадкова.
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