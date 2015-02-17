Євросоюз вперше офіційно заявив про російських військових в Україні

Як йдеться в сюжеті ТСН, вперше в офіційному журналі організації заступника міністра оборони Росії Анатолія Антонова додали до санкційного списку з формулюванням "через причетність до розташування російських військових в Україні".

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У Брюсселі підкреслюють, що мова офіційного документу не випадкова.