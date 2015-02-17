В російській армії значно зросла кількість втікачів і симулянтів - ЗМІ

Про це йдеться у звіті Росстату, дані якого охоплюють 2013 рік та перше півріччя 2014 року, пише КоммерсантЪ.

Дані за подальший період не оприлюднили поки що ні у Головній військовій прокуратурі РФ, ні в Міноборони РФ. У Держдумі РФ пояснюють зростання статистики тим, що кримінальні випадки стали менше приховувати.

Дані про ситуацію зі злочинністю у Збройних силах РФ містяться у відповіді Росстату на запит некомерційної організації (НКО) "Солдатські матері Санкт-Петербурга". Звіт Росстату стосується так званих злочинів проти військової служби, як трактує такого роду порушення Кримінальний кодекс РФ: залишення військових частин, нестатутні відносини і т. д.

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Згідно зі звітом, у 2014 році кількість таких злочинів зросла майже на 17% (тут і далі порівнюються перше півріччя 2013 року та перше півріччя 2014-го). У першому півріччі 2013 року були зареєстровані у цілому 1 тис. 224 злочини, а в аналогічний період 2014 року порушено 1 409 тис. кримінальних справ.

Найвищі показники пов'язані з насильством у військових частинах та ухиленням солдатів і призовників від служби. Причому незначно зросла кількість кримінальних справ, порушених за фактом побиття солдатами своїх начальників: 46 у 2013 році і 50 у 2014 році.

Випадків порушення статутних взаємовідносин, навпаки, стало менше на 30%, але показники все одно залишаються високими: 633 у 2013 році і 440 у першому півріччі 2014 року.

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Причому порушень ст. 337 (самовільне залишення частини) КК РФ стало більше на 60%: 388 справ у першому півріччі 2013 року та 629 випадків "самоволки" у першому півріччі 2014 року.

Серйозний стрибок стався у статистиці за ст. 339 (ухилення від обов'язків військової служби шляхом симуляції хвороби чи іншими способами), цей показник зріс у три рази: 33 у першому півріччі 2013 року і 115 за перше півріччя 2014 року. Причому за весь 2013 рік було зафіксовано 96 таких випадків.

Кількість призовників і у 2013, і у 2014 роках була практично ідентичною. Навесні 2013 року було призвано 153,2 тис. осіб, у весняний призов-2014 - 154 тис. осіб.

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Раніше на зростання злочинності в армії звернув увагу і головний військовий прокурор Сергій Фридинський. У його звіті, який у квітні 2014 року надійшов до Ради федерації РФ, говорилося, що в армії зростає ще й кількість загальнокримінальних злочинів, у тому числі корупційної спрямованості.

"Серед них домінують посягання на військове майно та бюджетні кошти на потреби оборони. Збільшилася кількість розкрадань, шахрайств, у тому числі з використанням службового становища,- було сказано у звіті.- Як наслідок, розмір шкоди від злочинів та правопорушень перевищив 20 млрд руб., половина якого припадає безпосередньо на військові частини та установи".

Раніше УНІАН повідомляв, що Первий канал Росії визнав, що російські солдати воюють і гинуть в Україні.