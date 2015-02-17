Україна звернулася до Радбезу ООН з проханням не допустити повномасштабної війни
16:31, 17 лютого 2015Політика
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Україна закликає Раду безпеки ООН не допустити розгортання подальших воєнних дій на сході України.
Україна закликала Раду безпеки ООН не допустити війни / un.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий заявив на брифінгу.
"Ми звертаємося до постійних членів Ради безпеки ООН недопустити подальшого порушення основоположних принципів і норм Організації Об'єднаних Націй та розгортання повномасштабних воєнних дій у самому центрі Європи. Шанс на мир повинен бути використаний, і тільки єдність усього світу і солідарність з Україною дає надію на відновлення миру", - наголосив Чалий.
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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський Союз порушив власне словесне табу щодо російських силовиків на сході України.
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