Україна звернулася до Радбезу ООН з проханням не допустити повномасштабної війни

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий заявив на брифінгу.

"Ми звертаємося до постійних членів Ради безпеки ООН недопустити подальшого порушення основоположних принципів і норм Організації Об'єднаних Націй та розгортання повномасштабних воєнних дій у самому центрі Європи. Шанс на мир повинен бути використаний, і тільки єдність усього світу і солідарність з Україною дає надію на відновлення миру", - наголосив Чалий.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський Союз порушив власне словесне табу щодо російських силовиків на сході України.