Обвинувачення у розпалюванні національної ворожнечі базується на моїх виступах у Раді - Єфремов

"Взяли кілька моїх виступів у парламенті, в рамках проведення погоджувальної ради або виступи перед журналістами на прес-пойнті. Ці виступи віддали експерту, і експерт зробила дивний висновок. Вона зробила висновок: виявляється, те, що я говорив насправді не те, що я говорив, закликаючи до миру і так далі. А насправді "його виступи носять елементи національної ворожнечі"", – розповів Єфремов Радіо Свобода.

Читайте такожОбвинувачення наполягає на закритому режимі засідання суду над Єфремовим

Сам Єфремов вважає, що обвинувачення безпідставні.

Раніше УНІАН повідомляв, що 17 лютого Генеральна прокуратура повідомила колишньому народному депутату, екс-голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України – умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, що спричинили тяжкі наслідки у вигляді масової загибелі людей. Також повідомлялося, що Єфремова затримали 14 лютого у Києві за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України".