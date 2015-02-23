Росія "фарширує" Донбас новітньою зброєю, - МЗС

Про це в ефірі "Подробностей" це заявив Дмитро Кулеба, посол з особливих доручень МЗС України.

"Росія продовжує "фарширувати" Донбас своєю надсучасною зброєю і її потрібно стримати", - сказав посол. Додавши, що саме для стримування планів Кремля Україні і потрібно отримати сучасну зброю від Заходу.

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При цьому дипломат уточнив, що план щодо відведення військ повинні бути виконані одночасно разом з противником.

"Для відведення потрібно щоб воно було двостороннім. Плани узгоджені, але терористи можуть за вказівкою з Кремля змінити свої плани", - попередив Дмитро Кулеба. Уточнивши, що якщо Росія не буде дотримуватися домовленостей, то її чекає тільки посилення санкцій.