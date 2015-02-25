У суду залишається остання можливість змінити Савченко запобіжний захід - адвокат

Про це адвокат Савченко Марк Фейгін написав у Twitter.

Він нагадав, що "о 12.00 в залі 225 (або 422) у Мосміськсуді відбудеться засідання за скаргою захисту на рішення Басманного суду на продовження арешту Савченко".

"У суду залишається, практично, остання можливість змінити запобіжний захід невинній Надії Савченко, або ризикнути дати їй померти", - підкреслив адвокат.

У суда остаётся практически последняя возможность изменить меру пресечения невиновной Надежды Савченко, либо рискнуть дать ей умереть. — Mark Feygin (@mark_feygin) February 25, 201

Він також зазначив, що захист Савченко надасть вичерпні процесуальні підстави для зміни запобіжного заходу з арешту на будь-який інший.

Читайте такожСавченко не привезуть до суду на розгляд апеляції на її арештЯк повідомляв УНІАН, 12 лютого в Мінську за підсумками переговорів лідерів "нормандської четвірки" був затверджений комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Як зазначив президент України Петро Порошенко, коментуючи підписані домовленості, вони, зокрема, передбачають звільнення всіх заручників упродовж 19 днів.

13 лютого прес-секретар президента РФ Пєсков заявив, що питання про Савченко на переговорах у Мінську в "нормандському форматі" не обговорювалося.

Раніше, 10 лютого, Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили ув причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії українську льотчицю звинуватили у незаконному перетині кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку