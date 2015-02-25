Заарештований за антимобілізаційні заклики журналіст Коцаба є "в'язнем сумління" – Amnesty International

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник директора програми Amnesty International по Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв під час прес-конференції, присвяченої річній доповіді Amnesty International 2014/2015 щодо стану прав людини в Україні та світі.

"Вперше за 5 років ми визнали людину в'язнем сумління. Руслан Коцаба виступив проти мобілізації, висловився щодо конфлікту як «братовбивчого». Судове рішення по його справі, згідно з яким його взято під варту, посилається на цей виступ, як головне свідчення його правопорушення", - сказав він.

Читайте такожАпеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді журналіста КоцабуКривошеєв зауважив, що з позицією Коцаби можна не погоджуватися, але "відповіддю на позицію може бути лише позиція, а не порушення кримінальної справи".

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого рішенням Івано-Франківського міськсуду прикарпатського журналіста Коцабу було заарештовано на 60 діб. Його підозрюють у державній зраді.

Кримінальне провадження проти Коцаби було відкрито після того, як він ініціював акцію під назвою "Я проти мобілізації". Коцаба оприлюднив в Інтернеті відеоролик, в якому закликав українців не захищати Батьківщину.

14 лютого Апеляційний суд Івано-Франківської області залишив Коцабу під вартою.