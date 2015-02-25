Заарештований за антимобілізаційні заклики журналіст Коцаба є "в'язнем сумління" – Amnesty International
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає українського журналіста Руслана Коцабу «в'язнем сумління».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник директора програми Amnesty International по Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв під час прес-конференції, присвяченої річній доповіді Amnesty International 2014/2015 щодо стану прав людини в Україні та світі.
"Вперше за 5 років ми визнали людину в'язнем сумління. Руслан Коцаба виступив проти мобілізації, висловився щодо конфлікту як «братовбивчого». Судове рішення по його справі, згідно з яким його взято під варту, посилається на цей виступ, як головне свідчення його правопорушення", - сказав він.
Читайте такожАпеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді журналіста КоцабуКривошеєв зауважив, що з позицією Коцаби можна не погоджуватися, але "відповіддю на позицію може бути лише позиція, а не порушення кримінальної справи".
Як повідомляв УНІАН, 8 лютого рішенням Івано-Франківського міськсуду прикарпатського журналіста Коцабу було заарештовано на 60 діб. Його підозрюють у державній зраді.
Кримінальне провадження проти Коцаби було відкрито після того, як він ініціював акцію під назвою "Я проти мобілізації". Коцаба оприлюднив в Інтернеті відеоролик, в якому закликав українців не захищати Батьківщину.
14 лютого Апеляційний суд Івано-Франківської області залишив Коцабу під вартою.