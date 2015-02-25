В аеропорті Донецька з-під завалів дістали тіла чотирьох "кіборгів" - джерело

За даними власного джерела Громадське ТБ, безпосередньо діставали тіла співробітники МНС самопроголошеної «ДНР» та полонені.

Двох загиблих опізнали самі полонені. Під час цієї операції не було представників Червоного Хреста та ОБСЄ, бо, як самі пояснили, вони не отримали письмових гарантій безпеки з української сторони.Також були присутні представники Міноборони та волонтерської організації «Патріот».

Читайте такожЖурналісти BBC потрапили під обстріл в Донецькому аеропорту (відео)Розбирали завали та діставали тіла протягом 3 годин. Усього в аеропорті, зокрема в новому терміналі, за даними представників самопроголошеної «ДНР», приблизно 30 тіл.

Пізніше співробітник Центру визволення полонених при Збройних силах України Василь Будик повідомив, що дістали вже сім тіл.