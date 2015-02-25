Путін не досяг мети всередині України, слід чекати нових дій на Донбасі - Брідлав

Про це заявив верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав на засіданні Департаменту оборони США.

"Я не думаю, що хто-небудь з нас може бути впевнений, що він (Путін - ред.) досяг своєї мети всередині України. І я не вірю, що українські війська можуть зупинити росіян у Східній Україні", - сказав Брідлав, пише Українська правда.

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За словами командувача, Росія серйозно збільшила фінансові вливання в оборонну галузь, включаючи ядерне озброєння.

Генерал також зазначив, що "кампанія Путіна з поширення дезінформації є вражаючою".

"Ми також бачимо певні дії в Молдові, продовжується тиск на Грузію, так що там теж можна очікувати певних дій", - сказав Брідлав.