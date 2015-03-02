У Генштабі нагадали, що Збройні Сили не мають права брати участь у політичній діяльності

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов’язки речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, у зв’язку з необхідністю законодавчого врегулювання існування добровольчих батальйонів, а також запобігання протиправних дій деяких представників добровольчих формувань, Генеральним штабом Збройних Сил України було прийнято рішення про формування на базі добровольчих батальйонів бойових підрозділів Збройних Сил України.

«На базі добровольчого батальйону «Айдар» був сформований 24-й окремий штурмовий батальйон Сухопутних військ Збройних Сил України, що знаходиться в підпорядкуванні військової частини А1314», - зазначив він.

Селезньов відзначив, що командуванням проведений ретельний відбір військовослужбовців, які поповнили ряди новоствореного батальйону. Згідно з наказом командира військової частини А1314, до тимчасового виконання обов’язків командира батальйону кілька місяців тому приступив підполковник Євген Пташник.

«Під час прийому справ підполковник Євген Пташник виявив відсутність печаток і штампів, що унеможливило ведення відповідного діловодства в частині», - повідомляє представник Генштабу.

Читайте такожМіноборони: командиром "Айдару" є Пташник, а не МельничукТакож було встановлено, що 10 грудня 2014 невстановлена особа завірила фінансові документи військової частини печаткою, відсутність якої раніше виявив виконувач обов’язків командира батальйону. З метою запобігання можливих корупційних діянь, фінансових махінацій і зловживань з використанням печаток і штампів 24-го батальйону в директиву Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України були вжиті заходи щодо анулювання існуючого ідентифікаційного коду та умовного найменування 24-го батальйону та надання йому нових.

Станом на 27 січня 2015 необхідні печатки були отримані відповідною посадовою особою підрозділу, повідомив Селезньов. Також з метою надання допомоги керівництву батальйону в упорядкуванні діловодства, підвищення штатної дисципліни та соціального захисту особового складу, в зазначений підрозділ була направлена спеціальна комісія. Дані організаційно-господарські заходи не впливають на бойову здатність батальйону, який продовжує нести службу в зоні АТО.

«Виходячи з вищевикладеного, офіційно повідомляємо, що на даний час до складу Збройних Сил України входить тільки один батальйон, сформований на базі добровольчого батальйону «Айдар», який має повне найменування «24-й окремий штурмовий батальйон»», - заявив Селезньов.

Також він повідомив, що, «згідно з чинним законодавством України, жоден з підрозділів Збройних Сил України не має права входити в будь-які організації або брати участь у політичній діяльності».

Прес-служба Генерального штабу Збройних Сил України зазначає, що повідомлення, які поширюються в соціальних мережах і Інтернет-сайтах від імені будь-яких підрозділів, що підкоряються Міністерству оборони України, потребують обов’язкового уточнення в офіційних джерелах.