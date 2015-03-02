Депутат відкликав суперечливий законопроект про покарання за наругу над авторитетом держави
Костянтин Матейченко відкликав суперечливий законопроект про кримінальне покарання за наругу над авторитетом держави.
Народний депутат, член фракції «Народний фронт» Костянтин Матейченко відкликав проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо захисту та збереження авторитету держави) оскільки вважає, що в ньому є неправильно виписана норма, яка може трактуватися двояко.
Як зазначив народний депутат, він жодним чином не передбачав кримінального покарання за будь-яку критику влади, маючи на меті покарання за наругу над державними символами.
Костянтин Матейченко добре обізнаний у ситуації на Сході України, де саме наруга над державними символами стимулювала і продовжує стимулювати сепаратистські процеси в суспільстві. Матейченко був бойовим командиром (з 1991 по 1998 роки він обіймав посади від командира взводу до заступника військової частини А0623 Артемівської механізованої дивізії) і відразу після початку бойових дій на Донбасі взяв під свій контроль утримання ситуації в м. Артемівську Донецької області.
Позиція політичної партії «Народний фронт» та її лідера Арсенія Яценюка полягає в тому, що законотворча діяльність народних депутатів та уряду має чітко відповідати європейським стандартам та міжнародним нормам, які засновані на принципах демократії, гуманізму та поваги до прав і свобод людини.