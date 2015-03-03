Росія має намір відправити черговий "гумконвой" на Донбас вже завтра

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

Він зазначив, що Україна неодноразово звертала увагу російської сторони, що попередні “гуманітарні вантажі” переміщено на територію України без згоди українського уряду, з очевидними порушеннями національного законодавства, загальновизнаної міжнародної практики та раніше узгоджених з міжнародним комітетом Червоного хреста умов і модальностей доставки таких вантажів.

“На жаль, у згаданій ноті російська сторона також не висловила наміру взаємодіяти з Міжнародним комітетом Червоного хреста, не надала передбаченої законодавством України та вимогами Червоного хреста детальної інформації про склад колони, номенклатуру “гуманітарного вантажу”, час перетину державного кордону України”, - сказав Перебийніс.

Він повідомив, що у ноті, яку МЗС України направила у відповідь офіційно заявлено категоричну вимогу не здійснювати переміщення через державний кордон України вантажу без згоди української сторони, без його супроводження представниками Міжнародного комітету Червоного хреста, без проведення компетентними органами України прикордонного і митного контролю.

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Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє до зони бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.