Порошенко: справи Тимошенко й Луценка підірвали довіру до суду

Міністр економіки Петро Порошенко запевняє, що його позиція щодо суду над Юлією Тимошенко і Юрієм Луценком не змінилася.

Про це міністр повідомив в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи інформацію про те, що він просив президента звільнити політв’язнів.

Він уточнив, що його "позиція, як громадянина не змінилася".

"Кожен громадянин України повинен мати право на чесний і справедливий суд і на публічний захист своєї позиції. Я не одноразово стверджував, що Юлія Володимирівна Тимошенко і Юрій Віталійович Луценко цього права, в наслідок таких судових засідань були позбавлені. І це підірвало довіру: і до рішень, і до суду", - цитує Українська правда.

Відповідаючи на питання, чи дійсно він обговорював долю Тимошенко і Луценка під час "співбесіди" з президентом Віктором Януковичем, міністр заявив: "Під час обговорення проблем, звичайно, що питання демократії, питання європейських цінностей звучало".

"В тому числі і під час розмови. Я не маю намірів передавати зміст цих розмов, але я сказав те, що я сказав", - додав він.

Раніше повідомлялося, що погоджуючись на посаду міністра економіки, Порошенко просив Януковича зробити все можливе для звільнення політичних в`язнів.