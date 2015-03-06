Потерпіла готова внести заставу за Царевич

Про це в коментарі виданню «Закон і Бізнес»заявила сама С.Атлантова.

В коментарі "ЗіБ" С.Атлантова пояснила, що не оспорювала судове рішення, оскільки вона майже не користується автомобілем. На питання щодо претензій до суддів О.Царевич, потерпіла зазначила:"В принципі, я не особливо постраждала. У мене ці права лежали на поличці, я все одно дуже рідко вожу автомобіль, і то - з великою обережністю. Мені здається перебільшеним таке переслідування судді.

Якщо її рішення грунтувалося на показаннях інспектора ДАІ, то було б дивно, якби вона зробила якийсь інший висновок, прийняла інше рішення. До того ж, якщо потрібно буде вносити заставу за суддю О.Царевич, я навіть можу в цьому взяти участь. Мені її по-людськи шкода, що на неї таке звалилося".

С.Атлантова також відзначила, що від прийнятого рішення її права як громадянина України не постраждали. "Після прийнятого рішення для мене нічого не змінилося" - сказала вона.

Нагадаємо, О.Царевич підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 375 (Ухвалення завідомо неправосудного судового рішення з мотивів особистої зацікавленості) Кримінального кодексу України. Рішення, яке прокуратура вважає неправосудним, ніким не було оскаржене, включаючи саму прокуратуру, яка мала на це право, і набрало законної сили.

Сама О.Царевич переконана у законності того рішення, через яке її сьогодні переслідують органи прокуратури: «Якби я знала заздалегідь, які випробування мене чекатимуть в майбутньому за

прийняте в січні 2014-го рішення, то я б від нього не відмовилася. Воно було б таким самим, як і рік тому. Адже, на мою думку, це рішення єдине, яке я могла прийняти, бо воно — законне. Я ніколи не відступаю від букви закону».