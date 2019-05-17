Чи виживуть мінські переговори при Зеленському

Після зміни президента в Україні, очевидно, відбудуться певні зміни в мінському переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, Ірина Геращенко вже написала заяву про звільнення з посад уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях та представника України в гуманітарній підгрупі.

Проте це звільнення мало на що вплине, бо Ірина Геращенко нічого не значить для переговорного процесу. Тим більше, вона працювала в групі з гуманітарних питань, яка не мала особливого успіху в процесі обміну полоненими. Тобто Ірину Геращенко можна безболісно замінити на будь-кого іншого.

Вона правильно робить, що подає у відставку, оскільки дозволяла собі доволі емоційні заяви під час президентської кампанії, тому, з етичних міркувань не може претендувати на будь-які посади, пов’язані з діяльністю нового голови держави.

Що стосується решти особистостей, які задіяні у переговірному процесі в Мінську – Євген Марчук та Олександр Моцик, то всю президентську кампанію вони проводили дуже стриману публічну лінію, яка дозволяє їм працювати і далі. А їхні професійні якості взагалі не викликають жодних питань. Ці люди – на своєму місці.

В будь-якому випадку, мінський формат переговорів збережеться, бо Україна зараз не в тій ситуації, щоб жертвувати будь-якими переговірними процесами

Проте певні переформатування в мінському переговорному процесі потрібні. Адже, по-перше, діяльність переговорної групи у тристоронньому форматі у Мінську і досі не оформлена відповідно до вимог чинного законодавства України. Очевидно, що потрібно знайти правильну процедуру призначення переговірників президентом, правильну процедуру надання їм повноважень чи-то у вигляді директив, чи-то в іншій формі.

По-друге, можна обговорювати (і, як на мене, це було б доцільно) питання місця проведення переговорів. Оскільки Білорусь зараз навряд чи може вважатися нейтральною країною.

В будь-якому випадку, мінський формат переговорів збережеться, бо Україна зараз не в тій ситуації, щоб жертвувати будь-якими переговірними процесами.

Новій команді треба буде спробувати навести хоча б якийсь лад у хаосі, створеному Росією та частково нашими європейськими партнерами, та в якийсь ефективний спосіб рухатися далі й вирішувати якщо не стратегічні (про припинення війни), то хоча б тактичні питання. Йдеться про ті питання, на яких вже акцентував увагу президент Зеленський: припинення вогню, припинення кровопролиття, розведення військ та обмін військовополоненими. Я думаю, це – досяжні завдання.

Що ж до заяви Клімкіна про те, що Україна може вийти з мінського процесу, якщо у Раді Європи ухвалять рішення про зняття санкцій з Росії, її треба сприймати в контексті дій президента Порошенка останніми днями, які спрямовані на те, щоб ускладнити роботу майбутній команді президента Зеленського

Після того, якщо вдасться реалізувати перелічені кроки, можливо, складеться зовсім інша ситуація з довірою між сторонами переговорів, яка дозволить продовжити діалог у політичній частині врегулювання.

Що ж до заяви Клімкіна про те, що Україна може вийти з мінського процесу, якщо у Раді Європи ухвалять рішення про зняття санкцій з Росії, її треба сприймати в контексті дій президента Порошенка останніми днями, які спрямовані на те, щоб ускладнити роботу майбутній команді президента Зеленського.

Все, що сьогодні відбувається у Раді Європи, звичайно, дуже неприємно для України. Адже це породжує низку складних проблем для української дипломатії, але зовсім не в контексті мінського переговорного процесу. Швидше, ситуація в Раді Європи ставить перед Україною питання про те, чи варто бути членом організації, для якої проголошені принципи нічого не значать, якщо Російську Федерацію чомусь можна позбавити необхідності відповідати за порушення і злочини проти українських громадян і держави. Тут треба думати, в якому разі буде менше негативних наслідків для України – якщо продовжити членство в цій організації або якщо вийти з неї. Але все це не пов’язано з питаннями війни та миру.

Наголошую, Україна сьогодні перебуває не в тих обставинах, щоб перебирати варіанти форматів переговорів. Їй потрібно використовувати і всі можливості задля врегулювання ситуації на Донбасі.

Богдан Яременко, дипломат, керівник Фонду «Майдан закордонних справ»