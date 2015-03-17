У Костянтинівці затримали приїжджих сепаратистів, які підбурювали до заворушень

Про це ТСН повідомили в міліції Донецької області. Нині у місті спокійно, у міліції кажуть, що підбурювали місцевих приїжджі сепаратисти.

"Виявилося, що ця людина активно підтримувала сепаратистів під час окупації Костянтинівки 28 травня і була на їхньому боці. До нього буде маса питань, тому що його не було на нашій території весь цей час, а в цей момент він з'явився", - повідомив заступник керівника Донецької міліції Ілля Ківа.

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Розслідування ДТП у Костянтинівці бере під особистий контроль головний військовій прокурор України. Він уже вилетів на місце трагедії у Донецьку область і вже наголосив, що до роботи будуть залучені найкращі слідчі прокуратури і працівники МВС.

Зараз вже опитані основні свідки та затримані підозрювані у скоєні цього злочину, переконує прокурор.

"На даний момент затримано двоє військовослужбовців, один командир, другий рядового складу, які обґрунтовано підозрюються у скоєні цього ДТП , тобто цього злочину. За дорученням Президента я невідкладно вилітаю на місце події. З одним з керівників МВС ми скоординуємо наші дії по швидкому неупередженому справедливому і невідворотному покаранню тих, хто спричинив цю трагедію", - заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Нагадаємо, 16 березня вдень у місті Костянтинівка на Донеччині БМД під керуванням українських військовослужбовців спричинила смертельну ДТП.