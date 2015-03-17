Захід може постати перед дилемою, чи рятувати Росію від хаосу - британські експерти

Таку думку висловили експерти британського Centre for European Reform в огляді, яким володіє УНІАН.

Аналітики також зауважили, що "Захід може на якомусь моменті постати перед дилемою - дозволити політичний та економічний хаос в Росії, чи рятувати країну із керівництвом, налаштованим агресивно щодо Заходу. Захід не зацікавлений ні у колапсі російської економіки, ні в сильній реваншистській Росії", - написали вони.

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Експерти зазначили, що російська влада зіткнулася з "потрійним ударом" низьких цін на нафту, девальвації національної валюти та західних санкцій, котрі ще більше ускладнили ситуацію країни.

"Результатом цього є висока інфляція, високі відсоткові ставки, зменшення бюджетних доходів та кредитна криза, які ведуть до глибокої та довгої рецесії", - написали вони.

"Незважаючи на недавню стабілізацію цін на нафту та рубля, ризик подальшого погіршення ситуації російської економіки залишається високим", - відзначили вони.