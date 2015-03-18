МЗС готує відправку до Гааги матеріалів з одкровеннями Путіна і Шойгу про Крим - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні на засіданні уряду.

"За дорученням уряду Міністерство юстиції України звернулося до Київського інституту судових експертиз. Я поінформований про те, що вчора зроблено висновки Інститутом судових експертиз з приводу висловлювань російського президента Володимира Путіна і міністра оборони РФ Шойгу щодо анексії і захоплення української території. За висновками інституту, такі висловлювання чітко містять ознаки порушення міжнародного права і видачі прямих вказівок щодо анексії Криму і здійснення військової інтервенції проти України", - сказав Яценюк.

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За його словами, МЗС підготувало проект заяви відповідно до статті 11 Римського статуту, "і така заява повинна бути відправлена до Гаазького трибуналу, і органи прокуратури, а саме ГПУ повинна невідкладно розпочати процес щодо притягнення РФ до відповідальності за агресію проти України в Гаазькому трибуналі".

"Прошу Міністерство юстиції передати відповідні матеріали органам прокуратури. І звертаюсь з проханням до ГПУ, відповідно до рішення парламенту продовжувати цю роботу", - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, Київський НДІ судових експертиз проводив, зокрема, експертизу висловлювань Путіна у фільмі "Крым. Путь на родину".

Міністр юстиції Павло Петренко пояснював, що експертиза потрібна, щоб згодом через Генеральну прокуратуру долучити матеріали експертизи до позову в Гаазький трибунал.

"У цьому фільмі Володимир Путін публічно зізнався у захопленні території України, у підтриманні колишнього президента Януковича, у його евакуації з території України, у причетності до порушень прав людини на сході України та в Криму, у розміщенні ядерної зброї у Криму. Тому цей фільм ляже в основу великого історичного процесу, і діям Путіна буде надано оцінку з позиції міжнародного кримінального права", - сказав Петренко.