Екс-начальника охорони Януковича оголошено у розшук

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Вказана особа у січні 2014 року, діючи умисно, не маючи на те законних підстав, шляхом виставлення відповідних постів, перешкоджала масовому руху людей на території села Нові Петрівці до резиденції колишнього Президента України Віктора Януковича «Межигір’я» для проведення вуличної ходи», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, такими діями Кобзарь обмежував конституційні права громадян України.

За даними прокуратури, злочинні дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 340 КК України - незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня екс-начальнику охорони Януковича оголосили про підозру у перешкоджанні мирній акції.