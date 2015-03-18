Порошенко і Меркель домовилися ініціювати зустріч міністрів МЗС Нормандської четвірки

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання Мінських домовленостей. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Глава держави повідомив, що Україна віддана своїм зобов'язанням і саме на їх виконання Верховною Радою було прийнято Постанову "Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування".

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Порошенко наголосив, що відповідно до Закону про особливий порядок місцевого самоврядування майбутні вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей мають бути вільними, чесними і відповідати міжнародним стандартам ОБСЄ.

Порошенко та Меркель домовились ініціювати зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки.

Президент України також подякував за теплий прийом і конструктивний діалог під час його нещодавнього візиту до Федеративної Республіки Німеччина, який відбувся 16 березня.