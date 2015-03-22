Прокуратура констатувала зростання числа втрат серед бійців через зниження військової дисципліни
09:42, 22 березня 2015Політика
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В лавах українських військовослужбовців відзначається суттєве збільшення кількості небойових втрат.
REUTERS
Про таке в ефірі "5 каналу" повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
"Ми отримали в цьому році п'ятидесятикратне збільшення небойових втрат, як безповоротних, так і санітарних... Причиною цьому являється саме зниження військової дисципліни", - сказав він.
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Водночас, Матіос не став озвучувати конкретні цифри цих втрат, однак зазначив, що вони є немалі.
Нагадаємо, раніше він повідомляв, що військова прокуратура практично завершила розслідування кримінального провадження стосовно подій під Іловайськом Донецької області влітку 2014 року.
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