Микола Мартиненко: заяви Лещенка – це чергова маніпуляція

“Всі гучні заяви і “докази” Лещенка побудовані на маніпуляціях та використанні “жовтих” або проплачених газетних статей. Спочатку це була “жовта” чеська газета Pravo, пов’язана з російським фінансуванням. Ціль тієї публікації - прибрати чеського конкурента (компанію “Шкода”) Росії по добудові в Україні енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Росія давно саботує цю добудову (тобто посилення енергонезалежності України), і Лещенко розкручував тему в російських інтересах. Про це він звісно мовчав, але з пафосом повідомляв у стилі “тут чеська преса пише...”

Тепер Лещенко маніпулює відповідями швейцарської прокуратури. Всі намагання Лещенка очорнити мене і “Народний Фронт” – це інформаційне кілерство.

Цю тему планується розкручувати також на деяких олігархічних телеканалах в Україні. Очевидно, вона добре кимось простимульована. І тут не можна виключати появи нових замовних статей у пресі, в тому числі закордонній - не здивуюсь, якщо насправді написаних самим Лещенком. Анонсуючи статтю в швейцарській газеті SonntagsZeitung, він чомусь приховує, що вона є одним з небагатьох іноземних видань, дозволених для поширення в Росії, а частина її тиражу там і друкується…

Подібні заяви Лещенка - складова великої дискредитаційної кампанії проти уряду і “Народного фронту”, спікерами якої є не лише цей депутат, але й деякі корумповані чиновники, яких відсторонив уряд” – сказав Микола Мартиненко.