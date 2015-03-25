Коломойський і надалі докладатиме зусиль для боротьби із сепаратизмом на Дніпропетровщині - Парубій

11:32, 25 березня 2015
Політика
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Перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що Ігор Коломойський і надалі докладатиме максимальних зусиль, аби Дніпропетровська область залишалася «бастіоном боротьби із сепаратизмом».

Фото УНІАН

Про це він сказав УНІАН, коментуючи задоволення президентом України Петром Порошенком прохання Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Парубій зазначив, що Дніпропетровська область за останній рік пройшла дуже багато випробувань і необхідно віддати належне Коломойському, який зробив багато для того, щоб область змогла “показати відпір бойовикам і диверсантам”.

“Я переконаний, що найважчі часи ми пройшли”, - сказав перший заступник голови ВР і висловив впевненість, що Дніпропетровська область, як була, так і залишиться “бастіоном” у боротьбі із сепаратизмом.

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Парубій також висловив думку, що Коломойський, “незалежно від того, на якій посаді він перебуватиме, чи поза посадами, буде і на далі докладати максимум зусиль для того, щоб скріплювати область”.

“Я вважаю, що спільними зусиллями ми ситуацію у Дніпропетровську, як і в інших областях, не лише утримаємо, а вона і залишиться плацдармом боротьби за єдину Україну”, - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, президент задовольнив прохання Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської ОДА.

За інформацією прес-служби президента, «Порошенко задовільнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з посади Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з ним».

Також прес-служба повідомляє, що «президент наголосив на тому, що Дніпропетровщина має залишатися надійним захисним рубежем на сході України: «маємо забезпечити мир, стабільність та спокій. Дніпропетровщина повинна залишатися бастіоном України на сході, захищати мир та спокій громадян».

В.о. голови Дніпропетровської ОДА буде призначено Валентина Резніченка.

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