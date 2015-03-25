Порошенко висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі у Франції

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, у заяві зазначається: «Від імені України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих внаслідок цієї трагедії».

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Airbus A320 німецької лоукост-компанії Germanwings 24 березня впав на півдні Франції, в Альпах. На борту авіалайнера перебували 144 пасажири та шість членів екіпажу.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Чорна скринька" літака Germanwings виявилася пошкодженою.