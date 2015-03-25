Порошенко вважає цілком виправданою жорстокість у боротьбі з сепаратизмом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час урочистих заходів з нагоди 23-ї річниці Служби безпеки України.

Порошенко зазначив, що будь-які прояви сепаратизму є неприпустимими.

«В самому зародку треба душити ці прояви, випалювати розпеченим залізом. Жорсткість тут цілком виправдана, щоб потім знову не платити таку захмарну ціну, яку тепер платить український народ, яку тепер платить Держава Україна», - наголосив президент.

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Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що участь в антитерористичній операції на сході України взяли 4 тисячі співробітників Служби безпеки України, загинули семеро співробітників.