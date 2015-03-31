На найближчому засіданні РНБО піднімуть питання угоди про асоціацію та візового режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу радник глави держави Ірина Геращенко.

«Президент України виступив з ініціативою, щоб на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони було заслухано питання імплементації Угоди про асоціацію, виконання її Україною», - сказала Геращенко.

За її словами, таке рішення продиктоване тим, що процеси євроінтеграції стали не тільки зовнішньополітичними питаннями, а й внутрішніми питаннями розвитку країни.

«І ті реформи, про які ми говоримо, це частина наших євроінтеграційних планів», - наголосила Геращенко.

Вона зазначила, що в цій же площині лежить питання надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом. «Як ви знаєте, цими днями завершує роботу друга оціночна місія ЄС, яка вивчала питання виконання Україною своїх зобов'язань в контексті лібералізації візового режиму. Висновки місії будуть оприлюднені найближчим часом, - сказала Геращенко. - Президент і уряд впевнені, що українська сторона повинна докласти максимум зусиль, щоб виконати всі технічні питання, які ще можуть виникнути, для того, щоб ні в кого не виникало питань про те, наскільки Україна готова до лібералізації візового режиму».

Читайте такожЗа кордоном стартував прийом заяв від українців на оформлення біометричних паспортів

Геращенко наголосила, що Україна вже виконала основні зобов'язання щодо лібералізації безвізового режиму. За її словами, Верховна Рада прийняла більшість законодавчих актів у контексті безвізового режиму, розглянула реформи у міграційній сфері, у сфері боротьби з наркотрафіком і протидією відмиванню коштів.

«Створено систему випуску біометричних паспортів, - нагадала Геращенко. - Однак якщо ми будемо констатувати тільки переможні реляції, ми будемо нечесними. Що ще необхідно зробити? У нас є 4 сфери, де треба попрацювати. Перша - безпека документів, насамперед захист персональних даних та протидія підробці паспортів. Друга - політика притулку, і тут Україна повинна внести зміни до закону про біженців. Ми очікуємо від уряду такий законопроект. Також залишається низка питань у правоохоронній сфері, боротьбі з корупцією та боротьбі з дискримінацією».

Геращенко повідомила, що 15 квітня відбудуться парламентські слухання, щоб оцінити виконану роботу і встигнути до кінця квітня доробити те, що необхідно.

Як повідомляв УНІАН, питання надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом може бути порушено на саміті "Східного партнерства" в Ризі 20-21 травня.