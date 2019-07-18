Пастка для української влади. Чому Путін спростив отримання паспортів РФ для мешканців всього Донбасу

Президент Росії Володимир Путін поширив дію указу про спрощене отримання російського громадянства на всіх жителів Донецької і Луганської областей України. Нагадаю, що це вже третій такий указ за останній час.

Перший указ стосувався мешканців ОРДЛО, які можуть поїхати на територію Російської Федерації і отримати там паспорт. Цей указ не був надто небезпечним для України, оскільки громадянам України, які проживають в ОРДЛО, потрібно було виїжджати до РФ і подавати документи там. І це, в силу певних факторів, не так швидко робиться.

Пізніше, наприкінці квітня, з’явився другий указ, значно небезпечніший для України. Ним, зокрема, була спрощена процедура отримання російського громадянства для тих громадян України, хто вже виїхав з ОРДЛО і перебуває на території в РФ в різних тимчасових статусах. Таких громадян, за найоптимістичнішими підрахунками, приблизно 600 тисяч.

Росія вже створила мережу громадських об’єднань проросійських кримських татар. І зараз, як би це не було неприємно для Меджлісу, у Криму існує достатньо потужна мережа проросійських неурядових організацій

Але питання не тільки у мешканцях Донбасу, бо у тому ж квітневому указі спрощення поширюється й на осіб, які раніше проживали у Криму або були звідти депортовані. Цей пункт, насамперед, розрахований на кримських татар, які проживають в Узбекистані (за різними оцінками, їх там від 20 до 150 тисяч). Паралельно з цим указом, Росія вже створила мережу громадських об’єднань проросійських кримських татар. І зараз, як би це не було неприємно для Меджлісу, у Криму існує достатньо потужна мережа проросійських неурядових організацій. Якщо разом із цими організаціями там з’являться декілька тисяч тих, хто стверджуватиме, що «ми повернулися до Криму і вдячні за це Путіну», то це для України буде великою проблемою.

Загалом, мотиви Володимира Путіна цілком зрозумілі і спрямовані вони на депопуляцію звільненої частини Донбасу. Головна ціль – надати російське громадянство працездатному населенню і лишити в регіоні пенсіонерів. За таким сценарієм повернення Донбасу для України стане головним болем, адже, без працездатного населення утримувати величезну кількість людей на соцвиплатах – доволі проблематично. Це означатиме серйозні проблеми для будь-якої програми з відновлення Донбасу.

Найгірше, що на такі дії Росії навряд чи зможуть вплинути міжнародні партнери. Максимум, чого можна очікувати від країн Заходу – політичного засудження, а не реальних санкцій

А якщо в регіоні гальмуватиметься економічне відновлення, автоматично зростатиме і невдоволення владою. Тобто це банальна пастка для української влади.

Але найгірше, що на такі дії Росії навряд чи зможуть вплинути міжнародні партнери. Адже визначати процедури надання громадянства окремим категоріям громадян - право кожної суверенної держави. І формально Росія веде цю паспортизацію на власній території – фізично видає паспорти в Ростовській області. Тому, максимум, чого можна очікувати від країн Заходу – політичного засудження, а не реальних санкцій.

Ігар Тишкевич, експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» Українського інституту майбутнього