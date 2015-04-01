Горану Бреговичу можуть заборонити в'їзд в Україну за нелегальний перетин кордону

Як повідомляє INSIDER, речник МЗС Євген Перебийніс розповів, що міністерство уважно стежить за тим, які публічні особи чи політики відвідують Крим, особливо якщо такі візити супроводжуються заявами, що піддають сумніву належність півострову Україні.

"За тією інформацією, яка є в нашому розпорядженні, Горан Брегович потрапив на територію окупованого Криму не через контрольований української владою пункт пропуску, тим сам, відповідно він порушив законодавство України", - сказав Перебийніс.

Читайте такожУ Києві скасовано концерт Бреговича, можливо, через підтримку російської агресіїПеребийніс також повідомив, що багатьом політикам вже було заборонено в'їзд в Україну. Він не уточнив конкретну кількість таких осіб.

Як повідомляв INSIDER, концерт Бреговича, запланований на 16 травня в Києві, було скасовано організаторами.

Скасування концерту, найімовірніше, пов'язане з виступом Бреговича в анексованому Криму 27 березня, під час якого співак заявив, що можливість скасування концертів у Європі через приїзд до Севастополя його не турбує.