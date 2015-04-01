Заступник генпрокурора визнав, що незадоволений своєю зарплатою в 6 тисяч гривень

Заступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе має зарплату 6 тисяч грн, в Грузії він отримував понад 2 тисячі доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів під час прямої телефонної лінії.

"Будучи депутатом, я отримував 2200 доларів, а зараз - 6000 грн. Я, звичайно, незадоволений своєю зарплатнею, але, у першу чергу робитиму все, щоб не лише моя, але й зарплата рядового працівника прокуратури, слідчого збільшилась в цьому році хоча б на 40-45%, щоб з'явилася надія, що ми йдемо вперед", - зазначив він.

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Також він повідомив, що мешкає у Києві на Печерську, винаймаючи житло.