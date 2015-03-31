Україна, Польща та Литва визначать структуру спільної військової бригади вже у квітні

Міністерства оборони України, Польщі та Литви планують у квітні підписати технічний договір, який, серед іншого, визначить структуру створюваної спільної військової бригади.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар Міністерства оборони Польщі Яцек Соньта.

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"Підписання договору планується на квітень. Документ визначить, зокрема структуру та оснащення бригади та її керівництва. Керівництво буде базуватися у Любліні, до його складу входитимуть близько 100 військовослужбовців та військових працівників, у тому числі 18 військових з України та п’ятеро з Литви", - сказав прес-секретар.

Соньта не став коментувати, коли вiйськовi з України та Литви зможуть приїхати до Польщi, а сама бригада офiцiйно почне функцiонувати.

"Планується, що через 18 мiсяцiв пiсля пiдписання технiчної умови бригада осягне повну операцiйну готовнiсть, тобто буде готовою до виконання завдання: участi у мiжнародних мiсiях у рамках мандата Ради безпеки ООН", - повідомив він.

У Міноборони Польщі повідомили, що інші складові спільної бригади залишатимуться у структурах національних армій та розташовуватимуться на територіях України, Польщі і Литви, але не уточнили, скільки військових в цілому входитимуть до бригади.

У Посольстві України у Варшаві УНІАН повідомили, що текст технічного договору був погоджений сторонами у березні, а його підписання буде можливим після проходження внутрішніх процедур в країнах. За даними співрозмовника агентства, у Польщі це може зайняти максимум шість тижнів.

У посольстві зауважили, що українські військові можуть приїхати до Польщі після завершення всіх формальностей, але не назвали можливих дат.

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Як повідомляв УНІАН, під час останнього візиту президента України Петра Порошенка до Польщі сторони домовились пришвидшити створення бригади, яка мала б функціонувати вже у першому кварталі 2015 року.

Представники польської влади заявляли, що військові цієї бригади не братимуть участі в бойових діях на сході України, а допомагатимуть українській армії у приведенні її у відповідність до західних стандартів.

Рамковий договір про створення спільної військової бригади був підписаний у вересні 2014 року. Тоді повідомлялося, що вона має почати функціонувати до кінця 2016 року.