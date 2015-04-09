Україна зараз відстоює глобальну безпеку та демократію - Порошенко

Про це сказав президент Петро Порошенко на зустрічі у Києві з американським сенатором Робом Портманом, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Він наголосив на важливості трансатлантичної солідарності для підтримки України, яка зараз відстоює демократичні цінності у протистоянні з агресором.

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«Ми в Україні зараз відстоюємо глобальну безпеку та глобальну демократію. Якщо ми програємо цю битву – програє світова безпека», – заявив Порошенко.

Президент відзначив, що Україна робить все можливе для виконання Мінських домовленостей і розраховує на підтримку США у тому, щоб забезпечити їх виконання всіма сторонами.

Порошенко особливо відзначив необхідність введення міжнародної місії з підтримання миру, «щоб забезпечити стабільність мирного процесу».

З іншого боку президент наголосив на тому, що в Україні зараз борються не лише за те, щоб захистити країну, але й за те, щоб змінити її, «привести її до абсолютно нових цінностей».

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Президент подякував сенаторові за його особисту позицію щодо необхідності надання Україні більш активної підтримки.

У свою чергу сенатор наголосив на тому, що Америка має бути поруч з Україною. Він зазначив, що на нього справили враження зміни, які відбулися в країні за останній рік. Водночас за рік значно зросли загрози безпеці України.

Портман зазначив, що виступає за те, щоб США були більш залучені у забезпечення реалізації Мінських домовленостей.

За словами сенатора, Адміністрація США повинна здійснити кроки не лише у запровадженні програм тренувань для військових, але й у підвищенні обороноздатності української армії.

Портман також відзначив важливість подальшої фінансової підтримки реформ в Україні.