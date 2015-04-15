МЗС чекає від саміту в Ризі політичного сигналу про просування до безвізового режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам речник МЗС України Євген Перебийніс.

“На Ризькому саміті ми все-таки очікуємо на позитивний важливий для нас політичний сигнал щодо того, що ми над цим рішенням працюємо, і, можливо, будуть визначені часові рамки остаточного прийняття рішення по цьому питанню”, - відзначив Перебийніс.

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За його словами, таке рішення може бути прийнято на будь-якому саміті Європейського Союзу, що відбуваються досить часто, в міру того, як воно буде підготовлено. За його словами, залишаються ще деякі технічні моменти, які Україні, можливо, треба доопрацювати.

“Ми, не чекаючи звіту Європейської комісії, вже почали працювати над виконанням зауважень, висловлених під час візитів експертних місій ЄС”, - сказав Перебийніс.

“Тому в комплексі це питання виглядає так, що на Ризькому саміті може бути політичний сигнал, а технічно завершене оформлення цього рішення може бути прийнято на будь-якій іншій зустрічі ЄС протягом цього року”, - додав Перебийніс.

Він зазначив, що остаточного рішення щодо надання Україні безвізового режиму на цьому саміті не очікувалось.

“Ми очікували політичного сигналу, політичної підтримки з боку ЄС щодо отримання Україною безвізового режиму, ніхто не говорив, що там буде все завершено і наступного дня після Ризького саміту українці почнуть їздити до ЄС без віз”, - сказав Перебийніс.

За його словами, в Україні очікують на позитивний звіт Європейської комісії напередодні саміту.