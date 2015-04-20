Порошенко: в навчаннях у Львівській області візьмуть участь військові з Британії, Канади та Польщі

Про це президент Петро Порошенко заявив, урочисто відкриваючи українсько-американські командно-штабні навчання "Фіалрес Гардіан-2015", у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області (Яворівський військовий полігон Львівська область).

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За словами президента, повітряно-десантна бригада США стане інструкторами для української Національної гвардії. Також до навчань висловили бажання приєднатися Великобританія, Канада і Польща.

Петро Порошенко додав, що очікується такий крок і від Австралії.

За його словами, подібні масштабні навчання проводяться в Україні вперше.

Петро Порошенко привітав військових з початком навчань і подякував їм за допомогу під час відкритої війни проти України з боку її "територіального сусіда".