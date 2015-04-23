СБУ продовжує перевіряти Суркова на причетність до організації розстрілів на Майдані - Лубківський

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

“Що стосується Суркова, ми багато з оприлюднених фактів можемо підтвердити, які стосуються перебування Суркова в Україні і організації дій влади (української) проти Майдану. Іншу інформацію ми вивчаємо”, - сказав Лубківський.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 20 лютого заявив про наявні свідчення бійців «Альфи» щодо причетності до масових вбивств на Майдані в лютому минулого року помічника президента Росії Суркова, який керував організацією снайперських груп іноземців.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України володіє інформацією, що радник президента Росії Владислав Сурков приїжджав до України під час дій силовиків проти активістів Євромайдану.