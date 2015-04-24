Росія не зможе змусити Україну капітулювати - Клімкін



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1 у програмі "Право на владу".

"До капітуляції нас ніхто не примусить, і причина цього дуже проста, оскільки всі розуміють, що не хочемо і не можемо жити так, як нас хоче до цього примусити Росія. Оскільки всі добре розуміють, що длянас ключовими на сьогодні є європейські цінності і принципи, і це не є якась пуста фраза, або набір фраз, і ми готові для цього жертвувати", - зазначив Клімкін, пояснивши, що під час зустрічей у форматі "нормандської четвірки", міністри закордонних справ Франції Лоран Фабіус та Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр висловлють розуміння ситуації на Донбасі та підтримку Україні.

Читайте такожКлімкін: бойовиків у Донецьку і Луганську необхідно змусити йти шляхом миру

При цьому, Клімкін посилаючись на результати європейських соціологічних досліджень громадської думки зазначив, що "більшість людей чітко розуміють, що відбувається. Вони чітко розуміють, що сьогодні, якщо небуде рішення для Донбасу, якщо не буде рішення для України, тоді не буде рішення і для Європи".