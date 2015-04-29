"Правий сектор" очікує від Порошенка публічного підтвердження, що ДУК не будуть роззброювати

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам член центрального проводу "Правого сектора" Андрій Бондаренко після завершення мітингу біля Адміністрації президента.

"Зі слів провідника військово-політичного руху "Правий сектор" Дмитра Яроша, переговори із заступником начальника Генштабу генералом (Сергієм) Бесарабом зараз фактично на фінальній стадії. Наскільки я розумію, воно буде публічним (рішення за результатами переговорів), підтвердження зі сторони президента Петра Порошенка, підтвердження того, що роззброєння добровольців ніхто не буде (здійснювати) і, що вступ Добровольчого українського корпусу до лав Збройних сил України буде завершено ближчим часом", - наголосив Бондаренко.

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Він повідомив, що Порошенко зв'язувався з Ярошем та заявив, що "не в курсі справи, хто є винним, і хто віддавав накази блокувати військову базу "ПС" у Дніпропетровській області".

"Петро Олексійович сказав, що він не в курсі, що відбувається. І це дуже дивує мене, тому що, ви знаєте, є просте запитання: хто в хаті господар", - сказав Бондаренко.

За словами Бондаренка, якщо домовленості не будуть виконані, то "Правий сектор" продовжить проводити акції протесту із залученням більшої кількості людей.

Більшість учасників акції розійшлися, проте декілька десятків людей все ще залишаються на вулиці Банковій.