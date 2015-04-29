Глава Сейму Польщі закликав голову Верховної Ради України продовжити реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це Cікорський сказав журналістам після переговорів з Гройсманом.

"Пане голово, ви є бажаним гостем у Польщі. Дуже радий активізації нашого парламентського співробітництва. Ну і прошу повертатися до Києва та продовжувати реформи. Міцно тримаємо за це кулаки", - сказав Сікорський.

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За словами польського політика, в ході переговорів з главою українського парламенту він, серед іншого, обговорив реформи, які вже реалізувала Україна та які ще треба втілити у життя.

Сікорський висловив надію, що Україна надалі буде реалізовувати положення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та інтегруватися із Західним світом.

Він також нагадав, що нещодавно глава польського МЗС Гжегош Схетина заявив про можливість додаткової військової підтримки українців на випадок загострення ситуації на Донбасі.

"Це дуже важлива заява, але сподіваюся, що нам не доведеться її втілювати у життя", - сказав політик, висловивши сподівання, що Мінські домовленості все-таки будуть дотримуватися.

Сікорський теж відзначив, що Україна "бореться за свої кордони та можливість самостійного розвитку", нагадавши слова президента України Петра Порошенка, що "не можна виграти війну лише ковдрами".