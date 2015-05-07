Кучма після Мінська заявив про "серйозні кроки в напрямку політичного врегулювання"

Як повідомляє Радіо Свобода, за словами Кучми, представники терористів були «конструктивними».

Представник РФ Азамат Кулмухаметов сказав, що переговори в Мінську 6 травня дали надію на «політичне вирішення» конфлікту.

За підсумками наради створені групи експертів, які мають запропонувати наступні кроки для реалізації плану мирного врегулювання.

Читайте такожКучма: зниклими безвісти на Донбасі вважаються 1460 людейПредставник ОБСЄ Хайді Тальявіні заявила, що перша з цих груп розпочне роботу 19 травня.

2 лютого лідери України, Франції, Німеччини і РФ домовилися про припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Проте домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту обвинувачують одна одну в порушенні режиму припинення вогню.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року.