Кожен третій депутат з місячним доходом менше $100 має Mercedes

Усі вони офіційно заробили за весь 2014 рік менше 20 тис грн. пише видання Наші Гроші.

Євген Рибчинський (БПП) має Mercedes-Benz МL-350 і річний дохід 6 454 гривень

Андрій Лопушанський (БПП) – Mercedes-Benz S 505 та 6 719 гривень

Едуард Матвійчук (позафракційний) – Mercedes S-500 та 6 719 гривень

Ігор Мосійчук (Радикальна партія) – Mercedes-Benz GL та 6 720 гривень

Іван Мірошниченко (Самопоміч) – Merсedes-Benz S 550 та 9 160 гривень

Віталій Чепінога (БПП) – Mercedes-Benz ML 350 та 12 946 гривень.

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Нагадаємо, 20 з 422 народних депутатів Верховної Ради дозволили собі офіційно задекларуватидоходи за 2014 рік менші від 20 тисяч гривень.

У цьому переліку найбільше нардепів з фракції «Блок Петра Порошенка» – 11 чоловік із 145 депутатів фракції.

У перерахунку на розмір фракції найбільший показник у «Радикальної партії Олега Ляшка». Тут чотири з 21 депутатів (20%) задекларували річний дохід менше від 20 тис грн.