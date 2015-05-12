Канада вимагає від Росії покинути окуповані території України та звільнити Савченко
Канада наполягає, що Росія негайно повинна покинути окуповані нею території України, а також звільнити з в'язниці полонену українську льотчицю Надію Савченко.
Про це під час робочого візиту до Києва, заявив міністр закордонних справ Канади Роберт Ніколсон, повідомляє МЗС України в Twitter.
"Канада буде повторювати: Росія має піти з окупованих територій України. Канада залишається вірним другом і соратником України. Ми хочемо допомогти Україні на її шляху до реформ. Ми будемо обговорювати, яким чином НАТО, в тому числі за допомоги Канади, допомагатиме Україні", - наголосив Ніколсон у ході зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
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.@HonRobNicholson: #Канада буде повторювати: #Росія має піти з окупованих територій України. #GetOutOfUkraine
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 11, 2015
.@5channel: Канада хоче,щоб РФ залишила окуповані території України та звільнила Савченко-глава МЗС @HonRobNicholsonhttp://t.co/bP75KDcidQ
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 11, 2015