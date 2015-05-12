Канада вимагає від Росії покинути окуповані території України та звільнити Савченко

Про це під час робочого візиту до Києва, заявив міністр закордонних справ Канади Роберт Ніколсон, повідомляє МЗС України в Twitter.

"Канада буде повторювати: Росія має піти з окупованих територій України. Канада залишається вірним другом і соратником України. Ми хочемо допомогти Україні на її шляху до реформ. Ми будемо обговорювати, яким чином НАТО, в тому числі за допомоги Канади, допомагатиме Україні", - наголосив Ніколсон у ході зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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