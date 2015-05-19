У декларації Ризького саміту ЄС не згадуватиме про європейську перспективу для України - джерело

В декларації, яка буде ухвалена за результатами Ризького саміту Східного партнерства, ЄС не згадуватиме про європейську перспективу для тих країн, які висловили відповідні сподівання.

Про це напередодні саміту, який відбудеться 21-22 травня в Ризі, повідомив високопосадовий європейський дипломат, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Три держави (Україна, Грузія та Молдова - УНІАН) висловили свої сподівання щодо європейської інтеграції, але не отримали чіткої відповіді на це запитання. Я скажу так: справедливо сказати, що це запитання для ЄС на цьому етапі не на порядку денному. Ми не говоримо "так", і ми не говоримо "ні". На чому ми фокусуємося, так це на виконанні того, про що вже було домовлено", - сказав він.

Дипломат зазначив, що має на увазі "політичну асоціацію, значні реформи у сфері державного управління, боротьбу з корупцією, покращення бізнес-клімату і всю програму реформ, яка є в Угоді про асоціацію".

"Якщо це буде успішно виконано, питання буде знову поставлено. Сказавши це, я хочу зазначити, що кожна країна вільна висловлювати свої сподівання, але (в декларації - УНІАН) ви не знайдете мову, яка буде стосуватися цього питання", - пояснив він.